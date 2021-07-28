Закон обяжет петербургских депутатов исполнять наказы избирателей

Петербургских депутатов законодательно обяжут выполнять обещания, данные своим избирателям. Закон уже ушел на подписание губернатору Северной столицы Александру Беглову.

Законодательную инициативу в третьем, окончательном, чтении одобрили во время заседания ЗакСа в среду, 28 июля. Поддержку получил проект нового закона «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

Его авторы предложили учредить новую форму участия граждан «в управлении делами государства» через взаимодействие с депутатами. Эта форма и получит название «Наказы избирателей». Речь идет о случаях, когда во время избирательной кампании граждане просят кандидатов внести изменения в действующее законодательство. Если точнее, закон определяет наказ как письменное обращение по поводу изменений федеральных или городских законов.

Депутаты предложили установить минимальные требования к таким обращениям. Законопроект также предусматривает порядок работы с наказами, если кандидат становится депутатом. По мнению парламентариев, закон заставит кандидатов воздержаться от популистских обещаний. Кроме того, данные об исполнении этих наказов будут публиковать на официальном сайте Мариинского дворца.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербургские депутаты поддержали создание в Северной столице звания «Почетный ветеран». Тем, кто получит это звание, будет присуждаться премия в 50 тысяч рублей.