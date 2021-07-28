В Петербурге появятся почетные ветераны

Петербургские депутаты поддержали создание в Северной столице звания «Почетный ветеран». Такие люди смогут рассчитывать на премии в 50 тысяч рублей.

Законопроект парламентарии поддержали на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 28 июля.

Представляя инициативу, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, заявил, что задача законопроекта – отметить заслуги людей, которые посвятили свою жизнь помощи нуждающимся.

Речь идет о людях старше 60 лет, которые отработали не меньше 35 лет, 20 из которых трудились в Петербурге. Они не меньше десяти лет должны были посвятить общественной деятельности в Северной столице в качестве членов общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений.

«Люди бескорыстно работают, помогая всем нуждающимся», — пояснил Четырбок. Он добавил, что такие люди защищают социальные права и законные интересы ветеранов, пожилых граждан, инвалидов. Они также занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

К званию «Почетный ветеран» будет прилагаться и премия в 50 тысяч рублей.

Некоторые депутаты выразили опасение, что введение такого звания создаст путаницу в терминах.

Несмотря на это, законопроект большинство все же поддержало.

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