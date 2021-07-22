Власти выделят 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Средства направят для регионов.
Правительство России выделит регионам полтора миллиарда рублей на выплаты многодетным семьям, в которых появился на свет третий ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что власти направят в регионы деньги, которые будут выплачивать на детей, пока им не исполнится три года. Размер пособия в разных субъектах отличается и равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.
«Их получат родители более полумиллиона детей. Правительство будет и дальше помогать таким семьям»,
— пообещал Мишустин.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин распорядился повысить оклады силовикам.