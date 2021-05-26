Мишустин распорядился повысить оклады силовикам

Мишустин распорядился повысить оклады силовикам
Зарплату повысят 1 октября 2021 года. Фото: pixabay

Сотрудники силовых ведомств будут получать повышенную зарплату с 1 октября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому с 1 октября 2021 года силовикам повысят оклады. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Известно, что зарплаты вырастут в 1,037 раза. На повышенное денежное довольствие могут рассчитывать военнослужащие (как контрактник, так и призывники), росгвардейцы, полицейские со специальными званиями, работники ФСИН, пожарные, таможенники и сотрудники федеральной фельдъегерской связи. Также власти решили повысить пенсии экс-сотрудникам органов МВД по контролю за оборотом наркотиков. Деньги на эти цели будут выделены из бюджетных средств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, насколько выросла зарплата врачей за год.

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Мишустин распорядился повысить оклады силовикам