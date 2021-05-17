В Смольном рассказали, насколько выросла зарплата врачей за год

На рабочем совещании губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что за 2020 год средняя зарплата врачей города выросла на 14%, среднего медицинского персонала – на 21%.

Медицинские учреждения были обеспечены медикаментами, средствами индивидуальной защиты и страхованием.

В прошлом году доходы ТФОМС составили 128,4 млрд рублей, бюджет был выполнен на 103,1%.

«За счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году ТФОМС получил почти 92 млрд рублей. Это 71,5% его бюджета. Из бюджета города получено 18,5 млрд рублей, а за лечение жителей других регионов – почти 12 млрд рублей», — сообщили в Смольном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице вырос спрос на врачей и медперсонал. С начала года разместили почти 9 вакансий вакансий для медиков. Самыми востребованными в городе оказались младший, средний медперсонал и лечащие врачи – на этих специалистов приходится более 50 процентов вакансий в медсфере.