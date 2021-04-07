В Петербурге вырос спрос на врачей

С начала года успели разместить почти 9 вакансий вакансий для медиков. Фото: Pixabay

С начала года успели разместить почти 9 вакансий вакансий для медиков. Фото: Pixabay

В Северной столице вырос спрос на врачей и медперсонал. С начала года разместили почти 9 вакансий вакансий для медиков, сообщили аналитики HeadHunter.

Самыми востребованными в городе оказались младший, средний медперсонал и лечащие врачи – на этих специалистов приходится более 50 процентов вакансий в медсфере. В Соискатели размещают резюме по этим же специализациям. Кроме того, ищут работу специалисты по клиническим исследованиям и лекарственным препаратам, психологи, стоматологи, медицинские представители, провизоры, фармацевты и лаборанты.

При этом уровень зарплаты в Петербурге чуть выше средней по стране и составляет порядка 55 тыс. рублей, что совпадает с ожиданиями соискателей.

Среди соискателей больше всего женщин — 72%. Большей части соискателей от 26 до 45 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самую большую зарплату предлагают менеджеру по телефонным продажам. В его обязанности входят звонки по готовой базе автовладельцев, которых необходимо приглашать на бесплатную диагностику машины.