Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Исследователи сервиса «Работа.ру» изучили самые привлекательные с финансовой точки зрения вакансии для пенсионеров, опубликованные на портале в феврале 2021 года.

Самую большую зарплату предлагают менеджеру по телефонным продажам. В его обязанности входят звонки по готовой базе автовладельцев, которых необходимо приглашать на бесплатную диагностику машины. Работа удаленная, новичков готовы обучать, а платить за звонки обещают до 180 тысяч рублей в месяц, передает ТАСС.

Эксперты отмечают, что все больше работодателей перестают обращать внимания на возраст потенциального сотрудника. Так, медсестре в многопрофильном медицинском центре столицы предлагают до 100 тысяч рублей — при этом учитываются только опыт работы, профильное образование и наличие действующего сертификата «сестринское дело». Аналогичную оплату труда предлагают инженеру-геодезисту в строительной организации.

Также достойные зарплаты готовы платить швее, автослесарю-автомеханику и семейной паре, готовой помогать по хозяйству в загородном доме. На все эти позиции рассматриваются соискатели пожилого возраста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие категории граждан ожидает повышенная пенсия в апреле.