Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в апреле

Увеличение пенсии коснется инвалидов, сирот, ветеранов ВОВ и других категорий, которые не успели за годы жизни накопить нужный рабочий стаж.

Как сообщает ФАН, индексация пенсий в апреле текущего года составит 2,6%. Таким образом, дети-инвалиды смогут получит 16 тыс. рублей, инвалиды детства 11,5 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии составит 9 тыс. рублей.

Кроме этого, на увеличение смогут рассчитывать и те, кто за годы жизни не успели накопить нужный рабочий стаж. Коснется это инвалидов, сирот, ветеранов ВОВ, вдов военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также родителей призывников и граждан пострадавших от радиоактивных катастроф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей. По словам эксперта, пенсия устанавливается в одном размере для всех россиян, далее большую роль на увеличение суммы играет страховая пенсия.