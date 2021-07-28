На набережной Обводного канала авария с самокатчиком: на месте скорая

Парень повредил себе ногу.

На набережной Обводного канала сегодня, 28 июля, произошла авария с участием самокатчика. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, там столкнулись легковушка, выезжающая из двора, и самокатчик. В результате инцидента травмы получил парень на самокате – у него повреждена нога. На место происшествия приехали скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что две легковушки не поделили дорогу и врезались недалеко от Автовской улицы. Судя по опубликованным кадрам, одна из машин влетела на полной скорости в бок оппонента.