Две легковушки не поделили дорогу и врезались недалеко от Автовской улицы

Две легковушки не поделили дорогу и врезались недалеко от Автовской улицы
Иномарки столкнулись на полупустой дороге. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 28 июля, в Петербурге недалеко от перекрестка Автовской и Краснопутиловско произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, иномарки столкнулись на полупустой дороге.

В Сети появились кадры с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, одна из машин влетела на полной скорости в бок оппонента.

«Перекрестный поцелуй Volkswagen Polo и черного Hundai недалеко от пересечения Автовской и Краснопутиловской улиц. Хозяйка кроссовера негодует. Движению особо не мешают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».

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