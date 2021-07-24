Водителя задержали за ДТП с ребенком на Народного Ополчения

Водителя задержали за ДТП с ребенком на Народного Ополчения
Водителя и несовершеннолетнего пассажира госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис». Затем обе машины вылетели на встречку, где столкнулись с автомобилем «Хонда Аккорд».

При столкновении пострадал 28-летний водитель «Хонды» и 13-летний ребенок на пассажирском сидении. Их госпитализировали.

Против 37-летнего водителя «Форда» открыли уголовное дело о нарушении ПДД. Мужчину задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самокатчик попал под машину у метро «Ломоносовская».

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