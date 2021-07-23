Самокатчик попал под машину у метро «Ломоносовская»

Самокатчик попал под машину у метро &#171;Ломоносовская&#187;
Самокатчика сбили на улице Бабушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе Петербурга вечером 23 июля сбили мужчину, ехавшего по проезжей части на электросамокате.

Информация об этом появилась в половине восьмого вечера в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария случилась на улице Бабушкина, рядом со станцией метро «Ломоносовская».

Судя по фотографиям очевидцев, самокатчика сбил черный автомобиль иностранной марки. Самокат остался на проезжей части, а сам мужчина сейчас сидит на тротуаре. Ему помогают прохожие.

Бригады скорой помощи и дорожной полиции на месте не видно. Пока неизвестно, получил ли самокатчик какие-либо травмы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово «Газель» сбила велосипедиста. Все случилось около 15 часов на Выборгском шоссе, 369 в Парголово.

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