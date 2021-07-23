В Парголово «Газель» сбила велосипедиста

В Выборгском районе Петербурга произошла автомобильная авария с участием «Газели» и велосипедиста.

Очевидцы рассказали об этом в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось около 15 часов на Выборгском шоссе, 369 в Парголово. Грузовик сбил велосипедиста на перекрестке у гипермаркета «Лента».

На месте происшествия работают дорожная полиция и бригада скорой помощи. Судя по всему, спортсмен получил травмы. У «Газели» после столкновения отвалилась часть бампера. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация работает на месте массового ДТП на КАД. По словам очевидца, там столкнулись пять автомобилей. О возможных пострадавших в результате аварии пока ничего неизвестно.