Реанимация работает на месте массового ДТП на КАД

Реанимация работает на месте массового ДТП на КАД
ДТП на кольцевой. Фото: Gazeta.SPb

На петербургской кольцевой автодороге днем 23 июля произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. На месте происшествия работают медики.

Все произошло на внутреннем кольце КАД в районе заезда с Софийской улицы. Фотографиями с места ДТП поделился читатель Gazeta.SPb.ru.

ДТП на кольцевой. Фото: Gazeta.SPb

По словам очевидца, там столкнулись пять автомобилей. О возможных пострадавших в результате аварии пока ничего неизвестно. Однако, судя по снимкам, на месте происшествия работает бригада реанимации.

ДТП на кольцевой. Фото: Gazeta.SPb

Авария заняла левый и средний ряды КАД. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном участке образовался большой дорожный затор. Ситуация усугубляется из-за дорожных работ в районе развязки с Московским шоссе. Пробка тянется до Большого Обуховского моста.

Пробка на КАД. Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском случилось ДТП: троллейбус смотрит, как такси развалилось на тротуаре.

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