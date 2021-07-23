Реанимация работает на месте массового ДТП на КАД

На петербургской кольцевой автодороге днем 23 июля произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. На месте происшествия работают медики.

Все произошло на внутреннем кольце КАД в районе заезда с Софийской улицы. Фотографиями с места ДТП поделился читатель Gazeta.SPb.ru.

По словам очевидца, там столкнулись пять автомобилей. О возможных пострадавших в результате аварии пока ничего неизвестно. Однако, судя по снимкам, на месте происшествия работает бригада реанимации.

Авария заняла левый и средний ряды КАД. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном участке образовался большой дорожный затор. Ситуация усугубляется из-за дорожных работ в районе развязки с Московским шоссе. Пробка тянется до Большого Обуховского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском случилось ДТП: троллейбус смотрит, как такси развалилось на тротуаре.