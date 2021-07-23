ДТП на Невском: троллейбус смотрит, как такси развалилось на тротуаре

ДТП на Невском: троллейбус смотрит, как такси развалилось на тротуаре
Троллейбус и легковушка не смогли мирно разъехаться на Невском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовал троллейбус.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Авария случилась в Центральном районе по Невскому проспекту у дома 136.

Вторым участником дорожного происшествия стал автомобиль такси. Легковушка каким-то образом оказалась прямо на тротуаре.

Судя по фотографии машина мешает пешеходам. Кроме того, попавший в ДТП троллейбус занял всю правую полосу. Возможно, скоро начнет образовываться пробка.

Сведений о пострадавших в настоящее время нет. При этом на фотографии не заметны ни сотрудники Госавтоинспекции, ни машины скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерском районе в ДТП погиб техник-биолог.

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