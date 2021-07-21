В Приозерском районе в ДТП погиб техник-биолог

В ДТП в Приозерском районе погиб мужчина. Фото: pixabay.com

В ДТП в Приозерском районе погиб мужчина. Фото: pixabay.com

Правоохранители пытаются разобраться в деталях дорожно-транспортного происшествия, которое произошло с двумя иномарками в Приозерском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, все произошло 20 июля в 04:30 на 47 километре трассы «Сортавала». 38-летняя женщина на «Мерседесе» выбрала неправильную дистанцию и врезалась в «Дэу Нексия» за рулем которого был 47-летний техник-биолог коммерческого предприятия.

Помимо столкновения «Мерседес» съехал в кювет, а «Нексия» наехала на бетонное ограждение.

ДТП оказалось роковым для техника-биолога. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Автоледи и ее 29-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на Пулковском шоссе пострадала 2-летняя малышка.