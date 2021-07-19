В ДТП на Пулковском шоссе пострадала 2-летняя малышка

В ДТП на Пулковском шоссе пострадала 2-летняя малышка
В Петербурге, пострадавшая девочка, пассажирка "Шкоды", госпитализирована. Фото: https://pixabay.com/

В Петербурге правоохранительные органы начали проверку после того, как в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, все произошло 18 июля примерно в 11:30 в Московском районе Северной столицы.

По Пулковскому шоссе двигался автомобиль «Шевроле». За рулем находился 49- летний водитель. Данная машина наехала на остановившийся в левом ряду по ходу движения автомобиль «Шкода Фабия».

В результате аварии 2-летнюю девочку, которая находилась в «Шкоде», пришлось госпитализировать в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Чичеринской сбитый ребенок убежал с места ДТП.

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В ДТП на Пулковском шоссе пострадала 2-летняя малышка