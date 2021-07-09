На Чичеринской сбитый ребенок убежал с места ДТП

На Чичеринской сбитый ребенок убежал с места ДТП
Мальчика задела машина на Чичеринской. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Петродворцовом районе города произошло дорожно-транспортное происшествие при участии ребенка.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 7 июля в Петергофе на Чичеринской улице под машину угодил мальчик.

На видео, опубликованным водителем заметно, что ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля сразу на дорогу. Его стукнул ехавший автомобиль. Машина, которая ударила ребенка, тут же остановилась. Однако сам пострадавший убежал с места происшествия и оставил водителя дожидаться ГИБДД одного.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека. На место приехали медики, которые оказывают помощь пострадавшему. Обстоятельства инцидента выясняются.

дтп новости СПб происшествие


 

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