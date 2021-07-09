На Чичеринской сбитый ребенок убежал с места ДТП

В Петербурге в Петродворцовом районе города произошло дорожно-транспортное происшествие при участии ребенка.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 7 июля в Петергофе на Чичеринской улице под машину угодил мальчик.

На видео, опубликованным водителем заметно, что ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля сразу на дорогу. Его стукнул ехавший автомобиль. Машина, которая ударила ребенка, тут же остановилась. Однако сам пострадавший убежал с места происшествия и оставил водителя дожидаться ГИБДД одного.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека. На место приехали медики, которые оказывают помощь пострадавшему. Обстоятельства инцидента выясняются.