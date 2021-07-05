В Романовке под колеса легковушки угодил пешеход

На место уже прибыла карета реанимации.
В Ленинградской области сегодня вечером, 5 июля, произошла серьезная авария. В результате инцидента пострадал пешеход, уверены свидетели. Об этом они рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось в поселке Романовка. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека. На место приехали медики, которые оказывают помощь пострадавшему. Обстоятельства инцидента выясняются.
Видно, что в результате происшествия образовался затор.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Среднем проспекте, выходя из трамвая, под колесами каршеринга оказалась 17-летняя.