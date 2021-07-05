На Среднем проспекте, выходя из трамвая, под колесами каршеринга оказалась 17-летняя

На Среднем проспекте, выходя из трамвая, под колесами каршеринга оказалась 17-летняя
Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В понедельник, 5 июля, в Василеостровском районе Северной столицы в дорожно-транспортном происшествии пострадала 17-летняя девушка. Юную петербурженку сбил иностранец на каршеринге.

Инцидент произошел около двух часов дня возле дома №50 по Среднему проспекту, на перекрестке 12-13 линий. На записи с камер наблюдения, опубликованных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» заметно, что трамвай остановился высадить пассажиров, но мчащийся мимо водитель арендованной легковушки даже не подумал сбавить скорость.

В результате он въехал в спустившуюся на проезжую часть девушку. Оказалось, что пострадавшей — 17 лет. Петербурженку доставили в больницу, она жива, но о полученных травмах информации пока нет, её состоянии оценивают как среднетяжелое, передает пресс-службы ГУ МВД России по северной столице и Ленобласти.

Как себя повел водитель, также неизвестно, но по данным «Фонтанки» за рулем находился гражданин Ирана, и он был абсолютно трезв.

Отметим, что авария вызвала бурную дискуссию среди интернет-пользователей. «Для тех, кто придумал высаживать из трамвая на середину проезжей части приготовлен отдельный котел в аду», — считают одни. «Надо о своей безопасности думать и смотреть по сторонам», — убеждены другие.

Опасность на дорогах могут представлять не только автомобили, но и пешеходы. Так, 30 июня на Звездной улице девушка перебегала дорогу в неположенном месте и не заметила автобус. В результате транспорт сбил её и по инерции протащил несколько метров до остановки. По счастливому стечению обстоятельств, нарушительница почти не получила травм, однако все могло закончиться гораздо печальнее.

Фото: скриншот «ВКонтакте»/ «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
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