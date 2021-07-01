На Звездной петербурженку сбил автобус — девушка проехалась под ним до остановки

В среду, 30 июня, на Звездной улице в Московском районе Петербурга девушка попала в экстремальную ситуацию: её сбил автобус и протащил до остановки.

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На записи видно, что два пешехода, девушка и женщина, переходили дорогу в неположенном месте. Они пропустили проезжавшие мимо автомобили и вышли на проезжую часть, не заметив поворачивающий автобус №72. Водитель общественного транспорта, похоже, тоже не увидел помеху.

В результате одна из женщин успела проскочить, а вот другая оказалась сбита. По инерции, не успев затормозить, водитель завершил маневр. К месту происшествия сразу же вызвали спасателей, которым пришлось осторожно вызволять девушку из-под автобуса. Нарушительнице ПДД необычайно повезло: она отделалась лишь легкими травмами.