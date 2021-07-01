На Звездной петербурженку сбил автобус — девушка проехалась под ним до остановки

На Звездной петербурженку сбил автобус &#8212; девушка проехалась под ним до остановки
Фото: скриншот "ВКонтакте"/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В среду, 30 июня, на Звездной улице в Московском районе Петербурга девушка попала в экстремальную ситуацию: её сбил автобус и протащил до остановки.

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На записи видно, что два пешехода, девушка и женщина, переходили дорогу в неположенном месте. Они пропустили проезжавшие мимо автомобили и вышли на проезжую часть, не заметив поворачивающий автобус №72. Водитель общественного транспорта, похоже, тоже не увидел помеху.

В результате одна из женщин успела проскочить, а вот другая оказалась сбита. По инерции, не успев затормозить, водитель завершил маневр. К месту происшествия сразу же вызвали спасателей, которым пришлось осторожно вызволять девушку из-под автобуса. Нарушительнице ПДД необычайно повезло: она отделалась лишь легкими травмами.

А в Колпинском районе 1 июля автомобилист, выезжая со двора, сбил пенсионерку, которая гуляла с внуком — мальчик катался на самокате. Инцидент произошел на Октябрьской улице. О состоянии пострадавших, однако, ничего неизвестно.

Более трагичная история произошла накануне на улице Типанова в Московском районе города. 43-летний мужчина погиб под колесами «Форд Мондео», пишет 78.ru. Водитель легковушки не успел отреагировать и затормозить, потому что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате автомобилист на полной скорости сбил мужчину. Тот получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда врачей скорой помощи.

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