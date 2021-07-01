Бабушка и внук на самокате попали под машину в Колпино

Бабушка и внук на самокате попали под машину в Колпино
Место ДТП в Колпино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня утром, 1 июля, в Колпинском районе Петербурга автомобилист сбил двух пешеходов: пожилую женщину и ее внука на самокате.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, это случилось, когда водитель легковушки выезжал со двора на Октябрьской улице. Бабушка везла на самокате внука на тротуаре. Столкновения избежать не удалось.

«Бабушка везла на самокате внука, их слегка приложил водитель, выезжавший со двора», — пишет свидетель аварии.

Пострадал ли кто-нибудь из пешеходов — не уточняется. Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция, правоохранители оформляют ДТП. Скорой помощи поблизости на фото не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля устроили ДТП на внутренней стороне КАД.

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