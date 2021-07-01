Три автомобиля устроили ДТП на внутренней стороне КАД

Три автомобиля устроили ДТП на внутренней стороне КАД
Паровозик из машин на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На внутренней стороне Кольцевой автодороги произошло массовое ДТП. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

Дорожный инцидент случился в четверг, 1 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На съезде с внутренней стороны КАД на Рубфаковскую», — уточнил место аварии автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля. Машины серьезно пострадали, одна из легковушек в результате столкновения выехала на газон. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Причиной столкновения могли стать несоблюдение дистанции и превышение скоростного режима. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Комендантском проспекте самокатчицы устроили лобовое ДТП и попали в больницу.

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