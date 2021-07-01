На Комендантском самокатчицы устроили лобовое ДТП и попали в больницу

В Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Дорогу не смогли поделить водители двух электросамокатов.
Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня, на Комендантском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Прямо рядом со станцией метро «Комендантский проспект» две девочки на электросамокатах врезались друг в друга, после чего были госпитализированы.
Состояние пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчик получил черепно-мозговую травму после ДТП с каршерингом на Петроградке.