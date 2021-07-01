На Комендантском самокатчицы устроили лобовое ДТП и попали в больницу

ДТП с самокатчицами на Комендантском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП с самокатчицами на Комендантском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Дорогу не смогли поделить водители двух электросамокатов.

Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня, на Комендантском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Прямо рядом со станцией метро «Комендантский проспект» две девочки на электросамокатах врезались друг в друга, после чего были госпитализированы.

Состояние пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электросамокатчик получил черепно-мозговую травму после ДТП с каршерингом на Петроградке.