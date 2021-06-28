Электросамокатчик получил черепно-мозговую травму после ДТП с каршерингом на Петроградке

Место ДТП с электросамокатом и каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП с электросамокатом и каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В ночь на 27 июня на Петроградской стороне произошло ДТП с участием каршеринга и электросамоката. Сбитого мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось на перекрестке улицы Ленина и Большого проспекта П.С. Около 00:45 автомобиль «Ауди», принадлежащий каршеринговой компании, сбил электросамокатчика, который ехал на красный свет. Сам каршеринг ехал на зеленый.

В результате 31-летний мужчина на электросамокате получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб челюсти, закрытую травму груди, ушиб предплечия и травматический шок. Его госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

За рулем каршеринга был 35-летний мужчина. Он не пострадал.

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