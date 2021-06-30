Пешеход погиб под колёсами Ford на улице Типанова

Пешеход погиб под колёсами Ford Mondeo на Типанова.

Об этом сообщает 78.ru.

Смертельное ДТП случилось накануне вечером у Типанова, 3. 43-летний мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Водитель Ford не успел затормозить и сбил пешехода. Мужчина умер, не дождавшись скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под Приозерском. Об этом сообщает «47news». Следственный комитет выясняет обстоятельства жесткого приземления парапланериста у деревни Сосновка. Это произошло накануне. Так 41-летний мужчина в результате жесткого приземления получил различные переломы. Его увезли в больницу, состояние оценивают как тяжелое. Сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.