Переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под Приозерском

Переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под Приозерском.

Об этом сообщает «47news». Следственный комитет выясняет обстоятельства жесткого приземления парапланериста у деревни Сосновка. Это произошло накануне. Так 41-летний мужчина в результате жесткого приземления получил различные переломы. Его увезли в больницу, состояние оценивают как тяжелое.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела .

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске два человека пострадали в ДТП с электричкой. В Приозерске пригородный поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проскочить через переезд. Пострадали двое, в том числе один ребенок. Информация об этом появилась на странице Аварийно-спасательной службы Ленобласти «ВКонтакте».