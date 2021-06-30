Переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под Приозерском

Переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под Приозерском
Так 41-летний мужчина в результате жесткого приземления получил различные переломы. Фото: pixabay.com

Переломанный парапланерист госпитализирован после жесткого приземления под Приозерском.

Об этом сообщает «47news». Следственный комитет выясняет обстоятельства жесткого приземления парапланериста у деревни Сосновка. Это произошло накануне. Так 41-летний мужчина в результате жесткого приземления получил различные переломы. Его увезли в больницу, состояние оценивают как тяжелое.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела .

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске два человека пострадали в ДТП с электричкой. В Приозерске пригородный поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проскочить через переезд. Пострадали двое, в том числе один ребенок. Информация об этом появилась на странице Аварийно-спасательной службы Ленобласти «ВКонтакте».

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