В Приозерске два человека пострадали в ДТП с электричкой

В Приозерске пригородный поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проскочить через переезд. Пострадали двое, в том числе один ребенок.

Информация об этом появилась на странице Аварийно-спасательной службы Ленобласти «ВКонтакте». Все случилось в среду, 30 июня, неподалеку от улицы Цветкова. Автомобиль Skoda пытался проскочить через железнодорожный переезд, но не успел: машину снесла электричка.

Пострадали два пассажира иномарки. Девятилетнюю девочку госпитализировали с ушибом грудной клетки, а 41-летнего мужчину — с переломом ключицы.

Из-за ДТП на путях начали опаздывать другие электрички. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, пригородный поезд Петербург — Кузнечное задерживается на полчаса, а электричка Костомукша — Петербург — на 13 минут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что восемь пострадали и один погиб в крупном ДТП на Мурманском шоссе.