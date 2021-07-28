Экологи ликвидировали разлив нефти в Екатерингофке

Экологи ликвидировали разлив нефти в Екатерингофке
Реку оперативно очистили от нефти. Фото: ГУП "ПИЛАРН"

О пятнах сообщил местный житель.

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 июля, обнаружили загрязнение реки Екатерингофке. Местный житель позвонил в экологическую службу «Пиларн» и рассказал, что в воду, кажется, угодила нефть. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На место выехали специалисты, которые, используя специальное оборудование, очистили воду. Сначала реку обработали пеной, а затем убрали всю нефть. Экологи просят петербуржцев сразу сообщаться о химических загрязнениях, чтобы эксперты оперативно предприняли необходимые меры и спасли водоем от различных последствий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компанию, загрязняющую Каменку, оштрафуют на крупную сумму. Предприятие сбрасывало в реку цемент.

екатерингофка загрязнение новости СПб экология


 

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