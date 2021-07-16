Компанию, загрязняющую Каменку, оштрафуют на крупную сумму

Предприятие сбрасывало в реку цемент.

В Санкт-Петербурге оштрафовали компанию, которая сбрасывала цемент в реку Каменку. Из-за этого водоем оказался загрязнен. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в происходящем виновата организация, которая использовала бетонно-растворный узел на близлежащем участке. Власти добавляют, что компания уже сделала все, чтобы загладить вину и устранить нарушения. Напоминаем, что на загрязнение Каменки обратили внимание местные жители: они рассказывали, что цемент находится не только в реке, но и на территории неподалеку.

Проверка продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после загрязнения акватории бухты «Радуга» Финского залива.