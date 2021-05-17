В Ленобласти возбудили уголовное дело после загрязнения акватории бухты «Радуга» Финского залива

Ленинградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Об этом сообщается на сайте СК.

Проверка была назначена после того, как стало известно, что в Выборгском районе Ленобласти акватория бухты «Радуга» Финского залива загрязнена нефтепродуктами. Это случилось рядом с железнодорожной станцией «Выборг-Товарная».

Сотрудники Следственного отдела и работники Росприроднадзора осмотрели место происшествия. Они установили, что водный объект загрязнен. Затем была взяла проба воды.

Проверка показала, что не позже, чем 20 апреля текущего года, в пределах земельного участка, которым пользуется ОАО «РЖД», был сделан выброс нефтепродуктов в акваторию водного объекта – бухта «Радуга» Финского залива Балтийского моря и его береговой линии.

Так, исследование показало, что содержание нефтепродуктов превышено в 2,76 раз и в 1000 раз.

В данный момент проводится определенные следственные и оперативные действия, которые направленны на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что Росприроднадзор оштрафовал Пулково за сброс сточных вод в Лиговский канал.