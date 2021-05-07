Росприроднадзор оштрафовал Пулково за сброс сточных вод в Лиговский канал

Росприроднадзор оштрафовал Пулково за сброс сточных вод в Лиговский канал
Пулково оштрафовали на 93 тысячи рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Компании предстоит выплатить более 90 тысяч рублей.

Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности аэропорт Пулково. Эксперты уличили компанию в нарушении правил водопользования – с ее стороны был зафиксирован сброс сточных вод в Лиговский канал. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что нарушения были выявлены в ходе рейдов, которые прошли в ноябре 2020 года. В воде в Лиговском канале обнаружили насыщение органикой, что может негативно влиять на водный объект и его компоненты. В связи с этим Пулково назначен штраф в размере 93 тысячи рублей.

«При повторном исследовании сточная вода не оказывала токсическое воздействие на тест-объекты (ветвистоусый рачок дафния и водоросль хлорелла)»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Невы возле Литейного моста.

лиговский канал нева пулково росприроднадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге Минфин заплатит экс-обвиняемому в халатности 300 тысяч рублей
В Петербурге задержали двух белорусов, обвиняемых в нескольких разбоях на ...
Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге состоится без авиации
Росприроднадзор оштрафовал Пулково за сброс сточных вод в Лиговский канал
Чем заняться в Петербурге 7 мая: в Планетарии №1 пройдет концерт Tango Future
Врач рассказал, как правильно преодолеть постковидный синдром
Куда сходить в Петербурге 7 мая: в «Ленинград Центр» пройдет шоу «О любви ...
Пятничное утро в Петербурге начинается с пустых дорог