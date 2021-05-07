Росприроднадзор оштрафовал Пулково за сброс сточных вод в Лиговский канал

Компании предстоит выплатить более 90 тысяч рублей.

Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности аэропорт Пулково. Эксперты уличили компанию в нарушении правил водопользования – с ее стороны был зафиксирован сброс сточных вод в Лиговский канал. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что нарушения были выявлены в ходе рейдов, которые прошли в ноябре 2020 года. В воде в Лиговском канале обнаружили насыщение органикой, что может негативно влиять на водный объект и его компоненты. В связи с этим Пулково назначен штраф в размере 93 тысячи рублей.

«При повторном исследовании сточная вода не оказывала токсическое воздействие на тест-объекты (ветвистоусый рачок дафния и водоросль хлорелла)»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Невы возле Литейного моста.