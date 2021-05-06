Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Невы возле Литейного моста

В месте сброса находится выпуск, находящийся на балансе городского "Водоканала". Фото: скриншот "Неизданное Санкт-Петербург"

В месте сброса находится выпуск, находящийся на балансе городского "Водоканала". Фото: скриншот "Неизданное Санкт-Петербург"

В четверг, 6 мая, инспекторы Росприроднадзора начали проверку информации о сбросе мутных воды в Неву в центре Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО. Петербуржцы сообщили о загрязнении Невы возле Литейного моста на набережной Кутузова в социальных сетях.

«Э-экология. В Неву снова сбрасывают какие-то химикаты», — написали горожане в группе «Неизданное Санкт-Петербург».

В месте сброса находится выпуск, находящийся на балансе городского «Водоканала». На него поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и бюджетных учреждений Центрального района. Всего в этом месте канализуются стоки 70 абонентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Кудрово рассказали о побелевшем Безымянном ручье. Свидетели отмечают, что вода приобрела зеленовато-белые оттенки по непонятной причине.