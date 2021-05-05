Жители Кудрово рассказали о побелевшем Безымянном ручье

Жители Кудрово рассказали о побелевшем Безымянном ручье
Эксперты уже заинтересовались происходящим. Фото: скриншот "Жизнь Кудрово"

Водный объект загрязнен по непонятной причине.

Жители Всеволожского района рассказали о загрязнение воды в Безымянном ручье. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Жизнь Кудрово».

Свидетели отмечают, что вода приобрела зеленовато-белые оттенки по непонятной причине. Они также прикрепили фотографии, на которых видно, что ручей поменял цвет. Судя по всему, белая жидкость вытекает из трубы. Виновник загрязнения водоема пока не установлен.

В Госэконадзоре, комментируя происходящее, заявили, что будут следить за происходящим и передадут информацию о случившемся в Росприроднадзор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Леноблводоканал» заплатил 11,5 млн рублей за загрязнение ручья Безымянный. Надзорные мероприятия на ручье Безымянный в поселке Победа были проведены Росприроднадзором в 2018 году.

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