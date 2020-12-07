«Леноблводоканал» заплатил 11,5 млн рублей за загрязнение ручья Безымянный

Росприроднадзор оценил ущерб, причиненный сбросом неочищенных сточных вод ручью Безымянный в Выборгском районе Ленобласти, в 11 млн 564 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, ГУП «Леноблводоканал» перечислил указанную сумму в качестве возмещения ущерба после нескольких судебных решений и вмешательства судебных приставов.

Надзорные мероприятия на ручье Безымянный в поселке Победа были проведены Росприроднадзором в 2018 году. Было установлено, что в сбрасываемых сточных водах, отводимых с территории поселка и соседних предприятий, содержится большое количество загрязняющих веществ. Это негативно повлияло на качество воды в ручье, который впадает в реку Великая.

Отмечается, что реконструкция очистных сооружений до сих пор не была проведена, в связи с чем Роспотребнадзор инициировал новую проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новой в парке Александрино.