В Петербурге 29 июля ожидаются дожди и грозы

В Петербурге 29 июля ожидаются дожди и грозы
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

В четверг, 29 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем ожидаются дожди.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическая ситуация будет представлена периферией циклона, центр которого окажется над югом Скандинавии.

«Облаков в небе над регионом будет много, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, возможны грозы», — сообщил синоптик у себя в Facebook.

Столбики термометров покажут +23…+25 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. В Петербурге в последующие дни пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, днем +21…+24 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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