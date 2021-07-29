В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за грозы

В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
В Ленобласти обещают грозы. Фото: unsplash

Сегодня МЧС по Ленобласти предупредило местных жителей о надвигающейся на регион непогоде: ожидаются грозы и ливни.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ведомства со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода начнет ухудшаться примерно с 12-15 часов дня. На область обрушатся грозы и дожди, которые местами усилятся до ливней. Вместе с этим придет град, а шквалистый ветер разгонится до 15-17 метров в секунду.

Согласно прогнозу, сегодня днем температура воздуха составит от 21 до 26 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 29 июля ожидаются дожди и грозы. Синоптическая ситуация будет представлена периферией циклона, центр которого окажется над югом Скандинавии.

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