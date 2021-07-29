МЧС предупредило петербуржцев о грозах с ливнями и ветром до 18 м/с

МЧС предупредило петербуржцев о грозах с ливнями и ветром до 18 м/с
В Петербурге обещают грозу и ливни. Фото: pixabay

В пятницу, 30 июля, в Петербурге вновь ухудшится погода. Спасатели предупредили горожан о грозах, ливнях и шквалистом ветре.

Об этом сообщили в городском управлении МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода испортится в последний день рабочей недели. Днем в отдельных районах Северной столицы прогнозируются ливни и грозы. Западный, юго-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Однако местами порывы достигнут 18 метров в секунду.

«Будьте внимательны и осторожны!», — обратились к петербуржцам в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. Погода начнет ухудшаться примерно с 12-15 часов дня.

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