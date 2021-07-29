Бывший мэр Иркутска станцевал в ответ на критику Little Big в адрес Байкала

Бывший мэр Иркутска станцевал в ответ на критику Little Big в адрес Байкала
Чиновник станцевал в образе Прусикина. Фото: скриншот Youtube

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов снял пародийный клип в ответ на критику солиста петербургской группы Little Big Ильи Прусикина, который выразил недовольство чистотой воды в Байкале.

Как сообщает издание «Байкал 24», Кондрашов записал клип, в котором спародировал песню UNO группы Little Big. Чиновник станцевал в образе Прусикина, спел и принес извинения сибирякам от имени солиста за критику воды в Байкале.

«Уважаемые сибиряки, извините, если я кого-то обидел или задел чьи-то чувства. На самом деле у вас самая сладкая и чистая вода в мире. Это просто была пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал», — говорит Кондрашов в своем клипе.

Ранее Илья Прусикин поделился в Instagram видео, на котором пошутил о желтой воде в Байкале: «Это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей». При этом местные жители пишут в соцсетях, что музыкант, походу, не знал, что Байкал цветет в это время года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа Little Big разорвала сотрудничество с Пухляшом.

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