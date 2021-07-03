Группа Little Big разорвала сотрудничество с Пухляшом

Петербургская группа Little Big не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш. Об этом сообщил вокалист группы Антон Лиссов в интервью YouTube-каналу Street Beat TV.

«Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась «временная петля», он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? У него своя жизнь», — сказал он.

Лиссов отметил, что не понимает, почему Красилов «отодвинул танцы на второй план и занялся «какой-то рекламой».

Дмитрий Красилов стал известен в 2017 году после шоу «Танцы» на телеканале ТНТ, а затем снялся в фильме Федора Бондарчука «Вторжение», а недавно — в клипе Little Big для «Евровидения».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Пухляш» из клипа Little Big станцевал в новом видео. Речь идет о клипе «Плачу на техно». Ролик посвятили всем вечеринкам, которые не состоялись из-за введения ограничительных мер.