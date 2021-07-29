В Ленобласти в пятницу ждут дожди и грозы

В Ленобласти в пятницу ждут дожди и грозы
В Ленобласти будет переменная облачность. Затем пройдут дожди. Фото: pixabay.com

В пятницу, 30 июля, в Ленинградской области будет облачно, но с прояснениями. При этом ночью в некоторых районах региона могут пройти кратковременные дожди, а вот днем зальет почти всю область. Кроме того, местами могут начаться ливни и грозы.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, ветер будет дуть юго-западный и западный ночью 4-9 метров в секунду. Также, днем он может быть местами порывистым 7-12 метров в секунду или даже сильным 15-17 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +12…+17 градусов. Днем же столбики термометров покажут +19…+24 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в августе.

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