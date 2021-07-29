В Петербурге на четыре дня изменится маршрут троллейбусов №№ 36 и 39

В Петербурге на четыре дня изменится маршрут троллейбусов №№ 36 и 39
Маршрут троллейбусов №№36 и 39 изменится в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице из-за производственных работ по реконструкции тепловой сети с 31 июля по 3 августа будет изменен маршрут троллейбусов №№ 36 и 39.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Так, ремонтные работы закроют троллейбусное движение по Будапештской улице у улицы Фучика с 01:00 31 июля до 01:00 3 августа.

Теперь троллейбус №39 будет следовать от конечной станции«Станция метро «Купчино» по трассе до проспекта Славы, затем по проспекту Славы, улице Типанова, проспекту Космонавтов, Бассейной улице, проспекту Юрия Гагарина, Кузнецовской улице, Московскому проспекту до конечной станции «Станция метро «Электросила». Обратно же по улице Решетникова, Сызранской улице, по проспекту Юрия Гагарина.

Кроме того, троллейбус №36 вообще ходить по маршруту не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских перевозчиков ждут новые условия обслуживания автобусных маршрутов.

изменение маршрута новости СПб троллейбусы


 

Новости партнеров
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАДе из-за ремонта перекроют съезды №7 и №12
В Петербурге зафиксировано 13,7 тысячи нарушений правил парковки за месяц
Петербуржца, стрелявшего по подросткам, посадили под домашний арест
Из «Петровича» уволили водителя, который посадил ребенка за руль ...
Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Санкт-Петербурга
В Петербурге на четыре дня изменится маршрут троллейбусов №№ 36 и 39
МЧС: 29 июля ожидается ухудшение погоды
Привитых от COVID российских туристов Болгария пустит без ПЦР-теста