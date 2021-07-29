В Петербурге на четыре дня изменится маршрут троллейбусов №№ 36 и 39

В Северной столице из-за производственных работ по реконструкции тепловой сети с 31 июля по 3 августа будет изменен маршрут троллейбусов №№ 36 и 39.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Так, ремонтные работы закроют троллейбусное движение по Будапештской улице у улицы Фучика с 01:00 31 июля до 01:00 3 августа.

Теперь троллейбус №39 будет следовать от конечной станции«Станция метро «Купчино» по трассе до проспекта Славы, затем по проспекту Славы, улице Типанова, проспекту Космонавтов, Бассейной улице, проспекту Юрия Гагарина, Кузнецовской улице, Московскому проспекту до конечной станции «Станция метро «Электросила». Обратно же по улице Решетникова, Сызранской улице, по проспекту Юрия Гагарина.

Кроме того, троллейбус №36 вообще ходить по маршруту не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских перевозчиков ждут новые условия обслуживания автобусных маршрутов.