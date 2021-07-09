Петербургских перевозчиков ждут новые условия обслуживания автобусных маршрутов

Первый этап транспортной реформы начнется в апреле 2022 года. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Первый этап транспортной реформы начнется в апреле 2022 года. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В 2022 году перевозчиков ждут новые условия обслуживания автобусных маршрутов.

В первый этап, который начнется в апреле 2022 года, включили 97 маршрутов с полным сохранением трассы. Они проходят через Приморский район, Центральный, Московский. Также это автобусы в Сестрорецке, в Кронштадте и многие другие.

Как сообщил Комитет по транспорту, во второй этап войдут 94 маршрута. Для них инфраструктура будет готова весной следующего года.

Во время третьего этапа перейдут к обслуживанию маршрутной сети 156 трасс. Это случится в июле следующего года.

На первом этапе для транспортной реформы потребуется 864 автобуса. Второй этап задействует 693 автобуса. На третьем этапе на маршруты выйдет еще 1 244 автобуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выберут перевозчиков на 47 маршрутов в разных районов. При этом большинство автобусов, как планируется, будут работать на газе.