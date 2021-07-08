Транспортная реформа все ближе: Петербург закупит автобусы на 42 млрд рублей

В Петербурге сделали еще один шаг на пути к городским дорогам без маршруток – комитет по государственному заказу объявил новые аукционы по выбору новых подрядчиков для выполнения пассажирских перевозок. Стоимость контрактов превысила 41 млрд рублей.

Электронные аукционы были объявлены на портале закупок. Стоимость двух контрактов составила 19,7 млрд руб. и 22,04 млрд руб. В Петербурге выберут перевозчиков на 47 маршрутов в разных районов. При этом большинство автобусов, как планируется, будут работать на газе.

Транспортную реформу изначально планировали провести в Петербурге в середине 2020-го года. Из-за пандемии ее в результате отложили до 2022-го года. Задержка пришлась кстати. В первоначальном виде реформа вызывала у горожан множество вопросов. Больше всего опасений было после новостей о том, что с городских улиц уберут маршрутки. Эксперты отмечали, что реформа не продумана с экологической точки зрения. Кроме того, специалисты не понимали, как перевозчики смогут обновить свой парк.

В июне в Смольном сообщили, что реформа будет проходить в несколько этапов. Первый стартует в апреле 2022-го года. Конкурсы на обновление подвижного состава объявляют раньше, чтобы победители успели приобрести транспорт

На первом этапе по новому принципу заработают 97 маршрутов. В перечень войдут действующие маршруты в центральной части города, маршруты, которыми пользуются, в том числе жители Славянки, Шушар, Новой Охты и других районов. На них предусмотрено увеличение объемов перевозки. Новые маршруты будут обеспечивать недавно построенные ЖК, например, Юнтолово, «Новую Скандинавию».

В июне 2022-го года, на автором этапе реформы, запустят еще 94 маршрута. Третий этап стартует в середине июля. В его рамках запустят еще 156 маршрутов. Именно на этом этапе появится основная часть новых маршрутов, по которым ранее осуществлялись коммерческие перевозки.

Реформа предполагает, что будет обновлено более 2,8 тыс. автобусов. Большая часть из них будет работать на газе.

Ранее Gazeta.SPb писала о закупке автобусов на 90 млрд рублей.