Петербург без маршруток: первый шаг к транспортной реформе сделан

Транспортной реформе в Петербурге дали старт. Часть конкурсов на новые перевозки объявлены – это первый шаг к тому, что старые и опасные маршрутки заменят современными низкопольными автобусами.

В Петербурге «Организатор перевозок» объявил пять из 20 конкурсов на автобусные перевозки в 2022-2028 годах. Общая максимальная стоимость договоров по ним превысила 90 млрд рублей. На этом этапе распределят около 200 маршрутов. Они составят обновленную сеть, в которой не будет маршруток.

Напомним, что транспортную реформу планировали провести в Петербурге в середине 2020-го года. Из-за пандемии коронавируса ее отложили сначала до осени 2021-го года, но позже в Смольном дали понять, что сроки отодвинут на два года.

Конкурсы будут объявлять раньше, чтобы победители успели приобрести новый подвижной состав – это почти три тысячи автобусов.

Одно из главных изменений – после проведения реформы с петербургских дорог исчезнут маршрутки. Частные перевозчики из города не уйдут, но начнут работать по тем же правилам, что и городские компании-перевозчики. Кроме того, они будут использовать новые автобусы.

Пять объявленных тендеров предполагают использование разных автобусов – больших, в которых не менее 80 мест, или средних, как минимум на 49 мест. Все они должны будут ездить на сжиженном природном газет.

В конкурсах также прописаны требования к внешнему виду и водителей, и автобусов. Так, салоне транспорта не должно быть надписей, рисунков и посторонних объявлений, сиденья должны быть чистыми, а пол нескользким.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как Петербург поедет после транспортной реформы. В апреле стало известно, что Смольный заключит контракты на 451 действующий маршрут. Установлены будут 100 новых автобусных маршрутов и два троллейбусных. Изменят трассировку 51 существующего автобусах, одного трамвая и трех троллейбусов. При этом отменят 238 маршрутов, 222 из них – с буквой «К».