ДТП с маршруткой  на Приморском унесло жизнь пассажирки: защитит ли петербуржцев от таких аварий транспортная реформа

ДТП с маршруткой  на Приморском унесло жизнь пассажирки: защитит ли петербуржцев от таких аварий транспортная реформа
Место ДТП. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Петербурге продолжают готовить транспортную реформу. Изменения могут спасти Северную столицу и ее жителей от ДТП с маршрутками. Авария с коммерческим автобусом на Приморском шоссе уже успела унести жизнь женщины 3 февраля.

Маршрутки в Петербурге попадают в ДТП, куда чаще, чем социальные автобусы. Это объясняется и тем, что перевозчики зарабатывают на большом количестве пассажиров – водители стремятся совершить больше рейсов.

Место ДТП. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

Нередко коммерческие автобусы просто летают по Северной столице. Это подтверждают и слова очевидцев смертельного ДТП с маршруткой на Приморском шоссе. Накануне, 3 февраля, коммерческий автобус №305 там, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, а затем улетел в кювет и перевернулся. В результате погибла женщина – ее просто придавило автобусом. Еще несколько человек получили травмы.

Один их пассажиров аварии успел сообщить, что водитель несся на высокой скорости.

Место ДТП. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ВК

«Тормозил, как умалишенный, сдавал задом. За пару минут до аварии его немного занесло. И он снова стал разгоняться, газовал долго, скорость была к 100, потом сразу и занесло, естественно, не справился», — написал пассажир в «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что после проведения транспортной реформы маршрутки исчезнут с петербургских дорог. Это означает, что не будет и гонки за пассажирами. Частные перевозчики из города не уйдут, но начнут работать по тем же правилам, что и городские компании-перевозчики.

Кроме того, безопасность пассажиров будет гарантироваться и тем, что все перевозчики начнут использовать новые совершенные автобусы.

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