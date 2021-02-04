ДТП с маршруткой на Приморском унесло жизнь пассажирки: защитит ли петербуржцев от таких аварий транспортная реформа

В Петербурге продолжают готовить транспортную реформу. Изменения могут спасти Северную столицу и ее жителей от ДТП с маршрутками. Авария с коммерческим автобусом на Приморском шоссе уже успела унести жизнь женщины 3 февраля.

Маршрутки в Петербурге попадают в ДТП, куда чаще, чем социальные автобусы. Это объясняется и тем, что перевозчики зарабатывают на большом количестве пассажиров – водители стремятся совершить больше рейсов.

Нередко коммерческие автобусы просто летают по Северной столице. Это подтверждают и слова очевидцев смертельного ДТП с маршруткой на Приморском шоссе. Накануне, 3 февраля, коммерческий автобус №305 там, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, а затем улетел в кювет и перевернулся. В результате погибла женщина – ее просто придавило автобусом. Еще несколько человек получили травмы.

Один их пассажиров аварии успел сообщить, что водитель несся на высокой скорости.

«Тормозил, как умалишенный, сдавал задом. За пару минут до аварии его немного занесло. И он снова стал разгоняться, газовал долго, скорость была к 100, потом сразу и занесло, естественно, не справился», — написал пассажир в «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что после проведения транспортной реформы маршрутки исчезнут с петербургских дорог. Это означает, что не будет и гонки за пассажирами. Частные перевозчики из города не уйдут, но начнут работать по тем же правилам, что и городские компании-перевозчики.

Кроме того, безопасность пассажиров будет гарантироваться и тем, что все перевозчики начнут использовать новые совершенные автобусы.