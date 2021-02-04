«Тормозил, как умалишенный»: что известно о смертельном ДТП с маршруткой на Приморском шоссе

В Петербурге продолжается расследование смертельного ДТП, которое произошло в среду.3 февраля, в Курортном районе. В результате маршрутка оказалась в кювете. Предполагаемый виновник аварии уже задержан. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о происшествии к настоящему моменту.

ДТП на Приморском шоссе произошло накануне около 16:45, примерно в 400 метрах от Солнечного. Сообщалось, что водитель маршрутки №305 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет и уложил автобус набок.

Очевидцы, как оказалось, вместе с водителями, которые проезжали мимо, попытались вместе приподнять автобус. Так они хотели помочь человеку, которому придавило голову. В результате аварии погиб один человек, еще четверо пострадали. Началась доследственная проверка.

Один из пассажиров маршрутки поделился впечатлениями. По его словам, перед ДТП водитель маршрутки подобрал двух пассажиров.

«Тормозил, как умалишенный, сдавал задом», — так очевидец описывал действия водителя.

По его словам, еще за пару минут до аварии, маршрутку занесло, он заехал на встречную полосу.

«И он снова стал разгоняться, газовал долго, скорость была к 100, потом сразу и занесло, естественно, не справился», — написал пассажир в «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Вскоре стало известно о том, что по факту ДТП возбудили уголовное дело. Погибшей оказалась женщина 1949-го года рождения. В отношении водителя возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его уже задержали.

В компании АО «Третий парк», которой принадлежит маршрутка, заявили, что автобус прошел обязательный предрейсовый осмотр и был исправен.

На линию его выпустили только 2019-м году. У водителя – 40-летний стаж вождения. Компания при этом допустила, что причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. Там также добавили, что, по данным «Третьего парка», госпитализированы с травмами были двое.

Компания обещала оказать финансовую помощь пострадавшим и семье погибшей.