После смертельного ДТП на Приморском шоссе возбуждено уголовное дело

После ДТП в Курортном районе, в результате которого погибла пожилая женщина и пострадали несколько человек, возбуждено уголовное дело.

Авария произошла 3 февраля около 15.45 на 545 км трассы «Зеленогорск-Приморск-Выборг». Водитель автобуса № 305, который ездит в Зеленогорск, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, улетел в кювет и перевернулся, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате аварии погиб один пассажир – женщина 1949 года рождения, еще четыре человека пострадали. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель маршрутного автобуса задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач на розовом авто на проспекте Маршака протаранил сразу восемь машин. Автомобилист разогнался и потерял управление, в результате чего машина влетела в припаркованные автомобили, после чего иномарка отскочила в пассажирский автобус.