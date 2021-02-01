Лихач на розовом авто на проспекте Маршака протаранил сразу восемь машин

В массовом ДТП на проспекте Маршака пострадали 10 автомобилей. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В массовом ДТП на проспекте Маршака пострадали 10 автомобилей. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В понедельник утром, 1 февраля, в Красногвардейском районе Петербурга автомобилист на розовой иномарке устроил массовое ДТП, участником которого стал и пассажирский автобус.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что все произошло на проспекте Маршака в ЖК «Новая Охта». Проезжая часть была покрыта снегом, и по всей видимости, это и стало причиной аварии.

Автомобилист разогнался и потерял управление, в результате чего машина влетела в припаркованные автомобили, после чего иномарка отскочила в пассажирский автобус, а последний в свою очередь ударил машины, стоящие с другой стороны.

«Гонщик на розовой машине не учёл, что погодные условия не подходят, для его стиля езды и влетел в припаркованные машины», — пишет пользователь.

Со слов очевидцев, всего в аварии пострадало восемь припаркованных автомобилей. При этом не сообщается, пострадали ли в аварии люди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Ленобласти расследует поджоги авто в Тосненском и Бокситогорском районах.