В результате ДТП с маршруткой на Приморском шоссе погиб один человек

В среду, 3 февраля, на Приморском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

По словам очевидцев, маршрутка выехала на встречку и улетела в кювет.

По предварительной информации, водитель автобуса № 305, который ездит в Зеленогорск, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, улетел в кювет и перевернулся.

«Я ехала в этом автобусе. Он перед этим подобрал 2 пассажиров, тормозил для этого как умалишенный и сдавал задом. За пару минут до аварии его немного занесло, с выездом на встречу. И он снова стал разгоняться, газовал долго, скорость была к 100, потом сразу и занесло, естественно не справился», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП погиб один пассажир – женщина 1949 года рождения, еще четыре человека пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач на розовом авто на проспекте Маршака протаранил сразу восемь машин. Автомобилист разогнался и потерял управление, в результате чего машина влетела в припаркованные автомобили, после чего иномарка отскочила в пассажирский автобус.